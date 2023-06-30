Чоловік проведе місяць в СІЗО за знущання над батьком

За принципової позиції прокурорів Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури, Корецький районний суд засудив 30-річного чоловіка, якого обвинувачували у домашньому насильстві над батьком (ст. 126-1 КК України).

Кривдник проживав спільно із своїми батьками. При цьому, син умисно та систематично вчиняв по відношенню до батька фізичне та психологічне насильство, яке виражалось у словесних образах, нецензурних лайках, приниженнях, штовханині, погрозах нанесення шкоди здоров’ю та фізичною розправою над чоловіком.

Крім того обвинувачений вже неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства. Однак, не бажаючи ставати на шлях виправлення, він свідомо продовжував знущатися над батьком.

Суд визнав кривдника винним та призначив йому покарання у вигляді арешту на строк 1 місяць.

За матеріалами Здолбунівської окружної прокуратури