Столичний суд відправив за ґрати підозрювану в незаконному заволодінні майном покійного чоловіка-бізнесмена

Сьогодні, 15 серпня, Подільський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід Оксані Ксенофонтовій, підозрюваній у шахрайстві і незаконному заволодінні майном покійного чоловіка – бізнесмена Олександра Ксенофонтова, передає кореспондент УНН.

Ксенофонтовій був обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

«Застосувати до підозрюваної Ксенофонтової запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 30 діб. Розмір застави визначити 805 тис. 200 грн», – сказала суддя.

Зазначимо, що прокурор у справі просив суд застосувати до Ксенофонтової запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 30 діб та визначити альтернативний запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 304 млн 478 тис 328 грн, оскільки приблизно така сума шахрайства інкримінується Ксенофонтовій.

Нагадаємо

Оксана Ксенофонтова підозрюється у протиправному заволодінні майном бізнесмена Олександра Ксенофонтова, де потерпілою від її дій стороною є рідні діти покійного бізнесмена, яким вона приходиться мачухою.

За даними слідства, після смерті чоловіка вона разом з іншими особами, підробили документи, що підтверджується судовими експертизами, та заволоділа нерухомим майном у центрі Києва, а також дороговартісними автомобілями компанії чоловіка ТОВ «СП «АТАД К» загальною вартістю понад 300 млн грн.

11 червня 2021 року Оксані Ксенофонтовій повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 206-2 Кримінального кодексу України, санкція статті якої передбачає позбавлення волі від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

У зв’язку з переховуванням Оксани Ксенофонтової від слідства, судом було надано дозвіл на її затримання з метою примусового приводу до суду для розгляду міри запобіжного заходу. Довгий час їй вдавалося приховуватися від слідства, проте днями Ксенофонтову було затримано.

За словами Івана Ксенофонтова, людям, які допомогли розшукати його мачуху – буде виплачена обіцяна винагорода у розмірі 900 тис. грн. Разом з тим. у розшуку все ще посібниця Ксенофонтової – Лілія Солончук, за яку також обіцяна винагорода.

Додамо, що на переконання Івана Ксенофонтова, до шахрайства з майном його батька причетні не лише його мачуха, а впливові люди, зокрема екс-нардеп Олександр Дубовий та його родич Олег Бабенко. За його словами, саме вони влаштували свого часу Оксану Жук секретаркою до його батька, яка невдовзі стала його дружиною, а ще через деякий час бізнесмен помер при загадкових обставинах. Свій зв’язок з Олександром Дубовим не приховує і сама Оксана Жук ( Ксенофонтова). Сьогодні її адвокат заявив у суді, що у квітні 2022 року вона вступила до благодійного фонду «Добра та любові», який належить родині Дубових. Зауважимо, що у квітні 2022 року вона вже офіційно перебувала у розшуку, а відтак Дубовий міг сприяти її переховуванню від слідства.