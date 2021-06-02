У Львові затримали нетверезого 22-річного скутериста із наркотиками

1 червня, пів дванадцятої дня на вулиці Декарта патрульні зупинили водія скутера Honda, який поїхав зустрічною смугою на дорозі з одностороннім рухом.



Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції.

У 22-річного керманича виявили ознаки наркотичного сп’яніння. У медичному закладі він відмовився від перевірки.

Також, під час поверхневої перевірки у нього виявили два пакети з білою, порошкоподібною речовиною та пристрій для куріння з речовиною рослинного походження.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу відділу поліції N°1 Львівського районного управління поліції. В присутності двох понятих, експерт вилучив ці речовини.

На керманича склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП та винесли об’єднану постанову за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) та ч.1 ст. 122 (Порушення вимог дорожніх знаків) КУпАП. // Діло