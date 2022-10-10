Брехливу танцюристку Лаврова Захарову, коли піймають, триматимуть під вартою

Служба безпеки України оголосила у розшук представника російського МЗС Марію Захарову.

Про це УНН пише з посиланням на базу розшуку Міністерства внутрішніх справ України.

Дата зникнення Захарової 14.03.2022 року. Вона звинувачується у посяганні територіальну цілісність України (Частина 3 ст. 110 КК – передбачає особливо кваліфікуючу ознаку – вчинення дій, передбачених частинами 1 або 2 ст. 110 КК, якщо вони призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків).

Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.