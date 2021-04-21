Президент ФК «Інгулець»: «Дивак витягує гранату і кидає на стіл. Не знаю, як я вижив»

Олександр Поворознюк, президент футбольного клубу «Інгулець», що виступає в українській прем’єр-лізі, прокоментував інцидент з вибухом гранати в кімнаті, де він перебував разом ще з двома бізнесменами на території невеликий агрофірми в Петровому (Кіровоградська область).

«Зі мною все в порядку, я не в лікарні, — цитує 50-річного Олександра Поворознюка „Футбол NEWS“. — З чим я пов’язую те, що трапилося? Ні з чим не пов’язую. Не можу зрозуміти, як це сталося. Одне тільки скажу: не знаю, як я вижив. Просто не знаю. Коли ти сидиш розмовляєш, просто ні про що, посміхаємося все — і тут дивак дістає гранату, кидає на стіл. Не розумію взагалі, як я вижив. Стіл та ікони мене накрили, це мене і врятувало».

Нагадаємо, що інцидент стався близько 18:20 20 квітня. Як повідомляє cbn.com.ua, в момент вибуху в кімнаті офісу, який належить двом підприємцям, перебували три людини. Конфлікту між ними не було. В результаті вибуху 58-річний чоловік отримав важкі травми і 21 квітня помер у лікарні, іншого — госпіталізували з осколковими пораненнями. В рамках кримінального провадження проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, що ФК «Інгулець», керований 50-річним Олександром Поворознюком, в 2019 році грав у фіналі Кубка України, а в нинішньому сезоні займає в УПЛ 10-е місце. // Степан ПАК, «ФАКТИ»