Кіберполіція Прикарпаття викрила місцевого жителя в Інтернет-шахрайстві під виглядом працевлаштування

У соцмережі чоловік пропонував платні послуги з працевлаштування за кордоном. Однак, отримавши гроші від клієнтів, зникав.

Правопорушення викрили працівники відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області спільно зі слідчими районного управління поліції.

Встановлено, що 30-річний місцевий житель у соцмережі розміщував рекламу щодо працевлаштування на різні фабрики у країнах Європейського союзу. При цьому фігурант видавав себе за представника офіційної компанії з працевлаштування.

За відкриття робочих віз правопорушник вимагав до 5 тисяч гривень, в залежності від терміну дії візи. Однак, отримавши гроші – чоловік не виконував взятих на себе обов’язків та припиняв зв’язок із клієнтами.

Наразі правоохоронці встановлюють потерпілих та суму завданих їм збитків.

Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі. Триває досудове розслідування. Процесуальне керівництво здійснює окружна прокуратура Івано-Франківська.

Департамент кіберполіції Національної поліції України