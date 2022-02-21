В Одесі викрили групу осіб, які ошукали жителів з продажем металопластикових вікон

Від шахрайських дій зловмисників постраждало майже пів сотні громадян. Сума збитків становить понад 600 тисяч гривень.

Правопорушники – 21-річна сумчанка та двоє киян 24-х та 28-ми років. Аби ввести в оману клієнтів вони офіційно зареєстрували підприємницьку діяльність, орендували на вулиці Косовській офіс, а щоб залучити якомога більше замовників, створили сайт з продажу металоконструкцій з акційними цінами.

В процесі діяльності спільники укладали з громадянами договори на доставку та установку товару, отримували від клієнтів оплату, але обіцяного не виконували. Після завершення зазначеного в угоді терміну, одесити, так і не отримавши товар, знову зверталися до «підприємців», але у відповідь чули про затримки від постачальників абощо. Врешті, втративши надію, кілька потерпілих звернулось до поліції.

«В ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що на рахунку фігурантів десятки ошуканих одеситів та сотні тисяч гривень завданих їм збитків. Слідчі відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси оголосили фігурантам підозри за ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України. Згідно з законодавством, заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, вчинене у великих розмірах та за попередньою змовою, карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років», — прокоментувала старша слідча територіального підрозділу поліції Юлія Бондаренко.

Одеське районне управління поліції № 1