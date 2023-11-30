У Києві чоловіка вдруге судитимуть за домашнє насильство відносно своєї дружини

Зловмисник неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності, а також засуджувався до одного року позбавлення волі з іспитовим терміном. Наразі слідчі завершили досудове розслідування. Чоловіку загрожує до двох років ув’язнення.

На початку листопада до Дніпровського управління поліції надійшла заява від місцевої мешканки про те, що чоловік продовжує вчиняти відносно неї домашнє насильство. Жінка розповіла, що він ображає її лайкою, принижує, а також погрожує побиттям.

Як розповів начальник сектору з протидії домашньому насильству Дніпровського управління поліції Владислав Близнюк, правоохоронці неодноразово притягували 49-річного кривдника до адміністративної відповідальності за протиправні дії, а в липні поточного року суд засудив його до одного року позбавлення волі умовно:

«Чоловік сплачував штрафи, а також відбував адміністративні арешти, але свою поведінку не змінив. Маючи непогашену судимість та перебуваючи на іспитовому терміні, порушник продовжив вчиняти домашнє насильство відносно дружини. Ми зібрали необхідну інформацію та передали слідчим, які розпочали кримінальне провадження за статтею 126–1 Кримінального кодексу України — домашнє насильство. Під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину».

Днями правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом до суду для розгляду справи по суті. За скоєне киянину загрожує до двох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва