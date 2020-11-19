Приглашенные починить дверь молодчики изнасиловали женщин в квартире

Женщины обратились за помощью не к тем

В Сургуте задержаны трое молодых людей, подозреваемых в жестоком изнасиловании двух женщин в квартире одной из них. Хозяйка сама пригласила мужчин к себе домой и попросила помочь с ремонтом.

Как сообщили Ura.ru в пресс-службе Следственного комитета по ХМАО, группа из троих молодых людей распивала алкоголь в подъезде жилого дома.

В этот момент жительница подъезда обратилась к ним и попросила мужчин отремонтировать дверную ручку. В тот момент в квартире находилась ее подруга.

Оказавшись внутри, молодчики начали приставать к женщинам. Сломив их сопротивление, они изнасиловали одну из них, а над другой совершили «иные действия сексуального характера».

В какой-то момент хозяйке квартиры удалось выбежать в подъезд, там она позвала на помощь соседей. Насильники пытались сбежать, однако были задержаны сотрудниками Росгвардии. Возбуждено уголовное дело. // МК