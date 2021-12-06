В 95 квартале Кривого Рога граждане Азербайджана устроили разборки: один убит, один ранен

Вечером 5 декабря на 95 квартале во дворе дома, где кафе «Груша», произошла потасовка. По предварительной информации, между уроженцами Кавказа произошла стрельба, переросшая в поножовщину.

Одного из участников конфликта отвезли в больницу с серьезной колото-резаной раной, а второго – нашли мертвым в машине в Центрально-Городском районе по улице Украинская.

Из личных источников удалось узнать, что убитый мужчина – азербайджанец, который приехал с еще одним товарищем в Кривой Рог, вероятнее всего, утром 5 декабря из Киева. Второй участник стрельбы, который получил ножевое ранение в спину, гражданин Азербайджана.

Ранее его отправили в СИЗО на время досудебного расследования за громкое ограбление ювелирного магазина в Металлургическом районе, но вскоре поменяли меру пресечения на домашний арест.

В январе 2019 года вместе с еще троими вооруженными мужчинами в масках он обчистил «Золотой век» на Соцгороде. Тогда группировку поймали в Харькове, у них при себе было полтора килограмма золота. О задержании банды грабителей тогда лично сообщил замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

Грабителю избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, но в апреле 2021 года Днепровский апелляционный отпустил обвиняемого из СИЗО и установил более мягкую меру пресечения -– круглосуточный домашний арест.

Спустя полгода коллегия судей Саксаганского суда – Валерий Попов, Светлана Хоминич и Владимир Прасолов решили проявить милосердие, позволив обвиняемому находится под домашним арестом лишь ночью (с 21:00 до 06:00). // svoi.kr.ua