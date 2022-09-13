Арештовано майно підприємства на суму понад ₴24 млн., засновниками якого є громадяни РФ

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, службові особи одного з харківських ТОВ, основним видом діяльності якого є надання в оренду нерухомого майна, тісно співпрацюють з країною-агресором, повідомляють новини України. Засновники підприємства — громадяни РФ, які отримуть в Україні прибуток від господарської діяльності ТОВ та сплачують податки до державного бюджету РФ, фінансуючи війну в Україні.

9 вересня Дзержинський районний суд м. Харкова задовольнив клопотання прокурора та наклав арешт на нерухоме майно ТОВ. Під арешт потрапили нежитлове приміщення площею понад 1 тис. м² та земельна ділянка площею близько 900 м² неподалік центру Харкова.

Наразі триває передача активів в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Досудове розслідування проводять слідчі Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.