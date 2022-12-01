Повідомлено про підозру рівнянину, який у ході стрілянини поранив підлітка

За процесуального керівництва Рівненської окружної прокуратури 54-річному рівнянину оголошено підозру у хуліганстві, вчиненому із застосуванням вогнепальної зброї, заздалегідь заготовленої для нанесення тілесних ушкоджень, а також незаконному зберіганні зброї та боєприпасів (ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 263 КК України).

У ході досудового розслідування встановлено, що ввечері 5 жовтня цього року на вулиці Вербовій у Рівному між перехожим та компанією підлітків виник конфлікт через гучне спілкування останніх. Через деякий час чоловік повернувся з травматичною зброєю і здійснив орієнтовно вісім пострілів. Діти почали втікати, але одна із куль все ж влучила у 14-річного підлітка. Життю хлопця нічого не загрожувало, але для повного обстеження його госпіталізували до лікарні.

Правоохоронці встановили особу чоловіка. Під час обшуку у нього вдома виявили та вилучили револьвер і понад 60 патронів.

Наразі вирішується питання обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування проводять слідчі СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Рівненської окружної прокуратури