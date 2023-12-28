В Одесі затримали підозрюваного у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень жителю Пересипського району

Зловмисник побив потерпілого палкою по голові так, що той опинився у лікарні. Правопорушнику повідомили про підозру. Йому загрожує ув’язнення.

Слідчі попередньо встановили, що в одному з дворів на вулиці Генерала Бочарова у першій половині дня між незнайомими між собою громадянами виник словесний конфлікт. Суперечка переросла у бійку, в ході якої один чоловік наніс іншому декілька ударів палкою по голові. Після сутички зловмисник та потерпілий розійшлися, а вже вдома останньому стало зле. Це помітив його знайомий, з яким вони разом винаймають житло, і викликав «швидку».

Побитого містянина вночі з місця мешкання госпіталізували до лікарні з травмами голови, серед яких закрита черепно-мозкова травма та субдуральна гематома.

В ході проведення слідчо-розшукових заходів оперативники відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 наступного дня викрили правопорушника. Він житель того ж, Пересипського, району, що і потерпілий. Зловмисника розшукали на одному з ринків міста і затримали у процесуальному порядку. Пояснити свій вчинок чоловік відмовився.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, тобто умисному тілесному ушкодженні, небезпечному для життя в момент заподіяння. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Підозрюваного помістили до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Розслідування триває. Слідчі встановлюють всі обставини та мотиви злочину.

Відділ поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1