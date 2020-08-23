Прикордонники затримали 4-х контрабандистів з Рахова віком 16-20 років

Учора на Закарпатті спільними та скоординованими діями прикордонників України та Румунії було припинено спробу переміщення тютюнової контрабанди.

Військовослужбовці відділу «Ділове» Мукачівського загону, отримавши інформацію від румунських колег про виявлення ними неподалік від кордону пакунків з тютюном, негайно висунулись до місця ймовірного правопорушення.

У результаті пошукових заходів прикордонники затримали чотирьох громадян України двом з яких 16 років, іншим 18 та 20 років, усі мешканці міста Рахів.

Юнаки, ігноруючи законні вимоги наряду, намагались утекти, проте, після попереджувального пострілу правопорушення припинили.

На усіх чотирьох затриманих було складено протоколи про вчинені ними адмінправопорушення, справи скеровано до суду, повідомили у пресслужби Мукачівського прикордонного загону. // zakarpattya.net.ua