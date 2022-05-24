Прикордонники затримали зарубіжного вбивцю
На Київщині прикордонники затримали громадянина Азербайджану, якого українські правоохоронці розшукали за кримінальний злочин.
Іноземця 1987 року народження, який прямував у столицю України, правоохоронці зупинили для перевірки. Прикордонники встановили, що іноземець незаконно перебуває на території України, яку мав покинути ще 4 роки тому.
Крім того, з’ясувалося, що з 2018 року правоохоронні органи України розшукують його за злочин, передбачений ч.2 ст. 115 КК України «Умисне вбивство».
Виявленого злочинця прикордонники затримали та передали співробітникам поліції для проведення подальших правових дій.Tweet