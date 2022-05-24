Прикордонники затримали зарубіжного вбивцю

На Київщині прикордонники затримали громадянина Азербайджану, якого українські правоохоронці розшукали за кримінальний злочин.

Іноземця 1987 року народження, який прямував у столицю України, правоохоронці зупинили для перевірки. Прикордонники встановили, що іноземець незаконно перебуває на території України, яку мав покинути ще 4 роки тому.

Крім того, з’ясувалося, що з 2018 року правоохоронні органи України розшукують його за злочин, передбачений ч.2 ст. 115 КК України «Умисне вбивство».

Виявленого злочинця прикордонники затримали та передали співробітникам поліції для проведення подальших правових дій.

ДПСУ