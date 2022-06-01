Прилуцькі поліцейські затримали ще одного підозрюваного у вбивстві мешканця Ічнянщини

Оперативники Прилуцького районного відділу поліції встановили та затримали в Хмельницькій області підозрюваного в співучасті у вбивстві 57-річного жителя одного із сіл Ічнянської громади.

В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що 26 лютого п’ятеро місцевих мешканців вирішили скористатися нестабільною обстановкою та зайнятися мародерством. На прикметі у них був залишений господарями будинок в сусідньому селі. Однак на заваді мародерам став чоловік, який саме вийшов на вулицю. Зловмисники його жорстоко побили, кинули в нього гранату та добили жертву вилами. Після цього вони обчистили будинок і винесли з нього цінну техніку.

27 травня на Ічнянщині поліцейським вдалося затримати чотирьох співучасників злочину. Ще одного підозрюваного оперативники Прилуцького районного відділу поліції затримали 31 травня на Хмельниччині, куди він втік після вчинення злочину.

Під час обшуку його помешкання поліцейські вилучили боєприпаси, а також одяг зі слідами, схожими на кров, який був на ньому в момент скоєння злочину.

31-річного підозрюваного поліція затримала в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістила до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури розслідують кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло), за статтею 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та статтею 115 Кримінального кодексу України (вбивство).

Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області