Припинено діяльність організованої групи наркоділків

Під час спецоперації працівники внутрішньої безпеки та Головного слідчого управління Нацполіції провели обшуки та вручили підозри п’ятьом фігурантам злочинного угрупування, яке виготовляло та збувало наркотики на території України.

Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки та слідчі ГСУ Нацполіції встановили діяльність злочинної групи з ознаками стійкого ієрархічного об’єднання, яка займалася розповсюдженням наркотиків на території України.

Причетним до організації кримінального бізнесу виявився 20-річний уродженець міста Жашків, що на Черкащині, наразі – мешканець Києва. До злочинної справи він залучив чотирьох жителів Київщини, віком від 19 до 28 років, серед яких 19-річна дівчина.

Молоді особи збували готові до вжитку наркотичні засоби чи психотропні речовини безконтактним способом – через закладки. Для цього наркозалежним клієнтам відправлялися телефонні номери, створені на основі технології «ІР-телефонії», при дзвінкові на які, покупець мав змогу замовити у оператора бажаний товар. Після внесення оплати на електронний гаманець клієнт отримував координати закладки.

Під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора України працівники поліції, за силової підтримки бійців відділу швидкого реагування ДВБ НПУ та поліції особливого призначення, провели санкціоновані обшуки у фігурантів викритої групи. Вилучено пігулки «Димедрол», марихуану, метадон, амфетамін, PVP-солі, прекурсори та устаткування для виготовлення наркотиків, майже пів мільйона гривень готівки у різній валюті, мобільні телефони, банківські картки та «чорнові записи». Речові докази відправлено на проведення експертизи.

Слідчі поліції оголосили про підозру організаторові та чотирьом його поплічникам за ч.3 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. За незаконні оборудки з наркотиками зловмисникам може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. На теперішній час суд взяв під варту трьох фігурантів, ще двом обираються запобіжні заходи.

Крім того, внутрішня безпека Нацполіції проводить заходи на встановлення можливої причетності співробітників правоохоронних органів до діяльності викритого угрупування.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України