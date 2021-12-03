Припинено діяльність підпільної друкарні, де виготовляли фальшиві документи

Серед їхніх «клієнтів» були замовники свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, позбавлені права керування автомобілем водії, а також іноземці, котрі хотіли отримати посвідку на тимчасове проживання. Під час санкціонованих обшуків вилучено поліграфічну техніку для виготовлення фальшивих документів, стрічки з голограмами, а також чорнову бухгалтерію.

Правоохоронці встановили, що група осіб налагодила діяльність із виготовлення та збуту підроблених документів. У своїй «роботі» зловмисники використовували незаконно здобуті голографічні плівки державного зразка та поліграфічну техніку. Друкарню, де вони виготовляли водійські посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, посвідки на тимчасове проживання для іноземців та інші документи, що містили голографічні захисні елементи, облаштували вдома.

Їх послугами, зокрема, користувалися охочі отримати свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів, позбавлені права керування автомобілем водії, а також іноземці, котрі хотіли отримати посвідку на тимчасове проживання.

Поліцейські провели дев’ять санкціонованих обшуків за адресами проживання фігурантів та вилучили обладнання і докази їх протиправної діяльності.

Наразі двом учасникам злочинної групи повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України. Водночас вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Тривають слідчі дії для встановлення всіх учасників злочинної групи.

Управління комунікації Національної поліції України