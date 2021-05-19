Припинено схему незаконного збуту нарковмісних лікарських засобів у двох мережах аптек Донеччини

Двоє приватних підприємців, які є власниками мережі аптек, реалізовували нарковмісні препарати без рецепту лікаря. У результаті заходів працівники поліції вилучили майже 3 тисячі одиниць нарковмісних препаратів на суму близько 160 тисяч гривень.

Оперативники управління боротьби з наркозлочинністю в Донецькій області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції спільно зі слідчими слідчого управління обласного главку за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури припинили діяльність мережі аптек, що займалися нелегальним збутом лікарських засобів, які містять у своєму складі кодеїн та псевдоефедрин.

Організаторами злочинної схеми є двоє осіб: 51-річна мешканка Покровська та 48-річна жителька Родинського. Зловмисниці – власниці мережі аптек, де вони налагодили безрецептурний відпуск нарковмісних препаратів. До своєї діяльності вони залучили провізорів, працівників вказаних аптек, які здійснювали збут лікарських засобів.

Вчора, 18 травня, із залученням спецпідрозділу роти поліції особливого призначення правоохоронці провели санкціоновані обшуки у трьох аптеках міст Покровськ та Родинське. У результаті вилучено 300 блістерів та упаковок медичних препаратів, що складає маже три тисячі доз.

Крім того, вилучено понад 74 тисячі гривень, які ймовірно отримані від незаконної реалізації нарковмісних лікарських засобів, облікову документацію та комп’ютерну техніку.

Наразі у злочинній схемі викрито четверо осіб. Слідчі розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Департамент боротьби з наркозлочинністю

Національної поліції України