Припинено спробу постачання контрафактних запчастин до вертолітної техніки українських авіакомпаній
Служба безпеки України викрила протиправний механізм поставки контрафактних авіазапчастин та обладнання до вертолітної техніки, що використовується під час проведення агрохімічних робіт у нашій країні.
Оперативники спецслужби встановили, що організували оборудку посадовці одного із державних авіаційних підприємств на Тернопільщині. Чиновники діяли у змові з менеджментом підконтрольної комерційної структури. Зловмисники незаконно списували, демонтували та вивозили з території держпідприємства авіаційні вузли та агрегати, що були встановлені на гелікоптерах Мі-2.
Щоб «прикрити» оборудки, посадовці фальсифікували технічну документацію на незаконно відчужене авіаційне обладнання. Враховуючи, що деякі елементи обладнання знаходились у незадовільному технічному стані, зловмисники вносили фіктивні дані щодо проведених ремонтних робіт і ресурсного відновлення.
Співробітники СБ України встановили, що викрадені авіазапчастини мали поставляти для потреб вітчизняних авіакомпаній-експлуатантів, які використовують вертолітну техніку при проведенні агрохімічних робіт по всій Україні.
Організатори незаконної схеми привласнили авіаційне майно державного підприємства на майже 5 мільйонів гривень. Співробітники СБУ оперативно блокували їх продаж авіакомпаніям.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України, правоохоронці провели обшуки у виробничих приміщеннях та за місцями проживання фігурантів справи. Під час слідчих дій вилучено незаконно відчужене з держпідприємства авіаційне майно з технічною документацією, фіктивні акти ремонтних робіт та ресурсного відновлення обладнання, а також документи фінансово-господарської звітності, які мають доказове значення.
Заходи із викриття зловмисників, причетних до оборудки, здійснювалися співробітниками Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ спільно з Головним слідчим управлінням Національної поліції України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.