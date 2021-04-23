Прискорення проходження митного контролю – за хабарі судитимуть посадовців Східної митниці ДМС України

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох посадових осіб Східної митниці Державної митної служби України за фактами вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України).

Розслідуванням встановлено, що виконувач обов’язків начальника Східної митниці Держмитслужби, начальник митного поста «Старобільськ», його заступник і начальник управління запобігання та протидії контрабанді та порушенням митних правил Східної митниці Держмитслужби, діючи за попередньою змовою групою осіб, вимагали та одержали неправомірну вигоду від підприємців, які здійснюють митні оформлення товарів в зоні діяльності підпорядкованих митних постів на території Луганської області, за першочергове проведення митного контролю та за нестворення штучних перешкод під час митного оформлення.

З метою отримання неправомірної вигоди, діючи за раніше розробленим планом, посадовці митниці умисно створили умови, за яких представники суб’єктів господарювання вимушені були надати неправомірну вигоду з метою уникнення блокування оформлення документів та проведення безпідставного огляду товарів, які ввозилися на митну територію України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Головним слідчим управлінням ДБР.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора