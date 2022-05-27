Призначеному окупантами «генеральному прокурору лнр» повідомлено про підозру у колабораційній діяльності

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру у колабораційній діяльності мешканцю Луганська, призначеному окупантами «генеральним прокурором лнр» (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Згідно із матеріалами слідства, вказана особа добровільно зайняла посаду генерального прокурора в незаконному правоохоронному органі — «прокуратурі лнр», створеній на тимчасово окупованій території Луганської області.

Очолюючи вказаний правоохоронний орган, підозрюваний після повномасштабного вторгнення збройних сил рф на територію України активно підтримує збройну агресію країни-агресора, проводить так звані брифінги та нагородження працівників «прокуратури лнр» в якості «генерального прокурора».

Розслідування триває, вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, за оперативного супроводження ДВБ НП України.

Київська міська прокуратура