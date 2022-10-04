Про підозру повідомлено освітянці-колаборантці, яка очолила так званий «відділ освіти» в «лнр»
За процесуального керівництва прокурорів Сватівської окружної прокуратури Луганської області псевдоначальниці з Луганщини повідомлено про підозру в колабораціонізмі (ч. 5 ст. 111-1 КК України).
Слідством встановлено, що в період із березня по вересень 2022 року 48-річна мешканка Сватівщини добровільно зайняла псевдопосаду «начальника відділу освіти так званої адміністрації Сватівського району лнр».
На займаній посаді «керівниця» виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функцій у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території України.
За протиправні дії підозрюваній загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з можливою конфіскацією майна.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Луганської обласної прокуратури
(за матеріалами Сватівської окружної прокуратури)