Про підозру повідомлено освітянці-колаборантці, яка очолила так званий «відділ освіти» в «лнр»

За процесуального керівництва прокурорів Сватівської окружної прокуратури Луганської області псевдоначальниці з Луганщини повідомлено про підозру в колабораціонізмі (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Слідством встановлено, що в період із березня по вересень 2022 року 48-річна мешканка Сватівщини добровільно зайняла псевдопосаду «начальника відділу освіти так званої адміністрації Сватівського району лнр».

На займаній посаді «керівниця» виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функцій у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території України.

За протиправні дії підозрюваній загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з можливою конфіскацією майна.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Сватівської окружної прокуратури)