Продавали в інтернет-мережі неіснуючі автомобілі та дрова: у шахрайстві викрили двох зеків

Зловмисники були засуджені за крадіжки до трьох та чотирьох років позбавлення волі. Нині чоловікам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. Тепер їм загрожує ще три додаткових роки в’язниці.

Злочинну діяльність утриманців одеської колонії викрили та припинили співробітники Управління стратегічних розслідувань в Одеській області спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Одеській області та відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1.

Правоохоронці встановили, що 29-річний ув’язнений розмістив на одному із сайтів авторинків України оголошення щодо продажу «Volkswagen Touareg» за привабливою ціною. Зацікавившись транспортним засобом, до «продавця» звернулася одеситка. Він запевнив жінку, що розпочне процес переоформлення автомобіля, щойно вона внесе завдаток у сумі 6000 гривень на його банківську картку. Та погодилася, і щойно правопорушник отримав від потерпілої кошти, відразу заблокував її.

Також поліцейські з’ясували, що схожу схему протиправного збагачення випробовував і 39-річний ув’язнений. Тільки він розміщував в інтернет-мережі оголошення про продаж дров з дуба, акації та ясена за ціною, нижчою від ринкової, на умові передоплати. Одного з місцевих чоловіків зацікавила така пропозиція, він перерахував «продавцеві» на вказану ним банківську карту завдаток у розмірі 2500 гривень, після чого теж був заблокований.

«За наявності достатніх доказів, зібраних поліцейськими, слідчі під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто шахрайство, вчинене повторно. Її санкція передбачає покарання у вигляді штрафу від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить від 51000 до 68000 гривень, або виправних робіт на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років. Наразі правоохоронці встановлюють причетність чоловіків до аналогічних майнових злочинів. Слідство триває», – повідомила старша слідча територіального відділу поліції Наталя Мойсеєва.

Вкотре застерігаємо громадян від таких зловмисників і закликаємо не перераховувати кошти за товар чи послуги наперед. Надавайте перевагу оплаті за товари та послуги після їх отримання.

Одеське районне управління поліції № 1