«Продавав» в інтернет-мережі неіснуючі берці: 37-річного жителя Одеси викрили у шахрайстві

Правоохоронці встановили, що раніше судимий за крадіжки чоловік належних висновків для себе не зробив і знову взявся за протиправну діяльність.

З мобільного телефону він розмістив на одному із популярних інтернет-сайтів під вигаданим ім’ям оголошення про продаж берців за привабливою ціною, яких насправді не мав. Протягом дня на пропозицію придбати взуття всього за 500 гривень відгукнулись восьмеро громадян. Правопорушник запевнив їх у наявності товару та можливості відправки поштою за умови повної передоплати. Ведені в оману люди погодились і перерахували гроші на абонентський номер «продавця», після чого той припинив з ними зв’язок. Загалом зловмисник поповнив свій рахунок у протиправний спосіб на 4000 гривень.

Не дочекавшись посилки, потерпілі звернулися до поліції. В ході досудового розслідування оперативники та слідчі встановили особу й місцезнаходження правопорушника. У нього вилучили сім-карту й мобільний телефон з інформацією, що підтверджує причетність до злочину.

«За наявності достатніх доказів, які зібрали правоохоронці, слідчі відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві, вчиненому повторно. Правопорушнику загрожує покарання у вигляді штрафу від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить від 51000 до 68000 гривень, або виправних робіт на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років. Слідство триває», – розповіла слідча територіального підрозділу поліції Катерина Перебитюк.

Одеське районне управління поліції № 1