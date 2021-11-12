Продаж фейкового ПЛР-тесту з негативним результатом на COVID-19 – повідомлено про підозру власниці турагентства

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру директорці туристичного агентства за фактом порушення санітарних правил і норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюванням, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань (ч. 1 ст. 325 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Едуард Новіков, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку вересня 2021 до директорки туристичного агентства звернулась жінка щодо підбору та подальшого придбання путівки до Туреччини або Греції для себе та родини.



Власниця турагентства запропонувала клієнтці придбати ПЛР-тест з негативним результатом на COVID-19 за 500 грн. Жінка погодилась та передала гроші директорці турагентства.

Після цього клієнтка отримала підроблену довідку результатів ПЛР- тесту про відсутність інфікування коронавірусною хворобою COVID-19, яка видана однією з медичних лабораторій.

Під час проведення обшуків виявлено та вилучено грошові кошти, комп’ютерну техніку, мобільні телефоні, довідки про замовлення ПЛР-тесту.

11 листопада 2021 року власниці туристичного агентства повідомлено про підозру.

Наразі встановлюється причетність підозрюваної до аналогічних злочинів та причетність інших осіб до вказаного кримінального правопорушення.

Досудове розслідування проводять слідчі Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління СБ України в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури