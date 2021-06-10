Прокуратура домоглась продовження тримання під вартою підозрюваного у розбої

За принципової позиції Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова Фрунзенський районний суд м. Харкова продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави чоловіку, якому 20.01.2021 року повідомлено про підозру за фактом розбою (ч. 4 ст. 187 КК України).

Так, попри відверте саботування адвокатом підозрюваного судового розгляду щодо продовження запобіжного заходу, рішенням суду у відкритому судовому засіданні, з використанням засобів відеозв’язку, задоволено клопотання слідчого про продовження підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, до 2 серпня 2021 року.

Обставини справи

За даними слідства, 2 вересня 2020 року троє чоловіків проникли на територію офісу, розташованого в Немишлянському районі м. Харкова. Зловмисники здійснили напад на засновника товариства з обмеженою відповідальністю, наносячи йому удари та погрожуючи пістолетом.

Зв’язавши чоловіка пластиковими хомутами, злочинці знайшли ключі від сейфу та заволоділи коштами, які належать потерпілому, а саме: майже 1,2 млн доларів США, 50 тис. євро, 500 тис. грн.

4 вересня 2020 року було встановлено особу одного з нападників, ним виявився 60-річний неодноразово судимий чоловік. Йому повідомлено про підозру за фактом розбою (ч. 4 ст. 187 КК України).

20 січня 2021 року ще одному нападнику повідомлено про підозру за фактом розбою (ч. 4 ст. 187 КК України).

9 лютого 2021 року повідомлено про підозру третьому чоловіку за фактами розбою та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 4 ст. 187 КК України).

Усім трьом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області та Слідчого управління ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління стратегічних розслідувань в Харківській області Департаменту стратегічних розслідувань НП України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури