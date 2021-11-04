Прокуратура домоглася 15-ти років позбавлення волі харків’янину, який підірвав авто з людиною (фото)

Вироком Жовтневого районного суду м. Харкова від 4 листопада 2021 року визнано винним 36-річного харків’янина за фактами зберігання та носіння вибухового пристрою без передбаченого дозволу, замаху на умисне вбивство та навмисному знищенні чужого майна, вчиненому шляхом вибуху, та призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі (ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 15 п. 5, 7 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 194 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Володимир Купріянов, досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2019 року харків’янин, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вчинив посягання на життя водія «Тойоти Королли». На підставі виниклого конфлікту чоловік кинув ручну осколкову гранату в салон автомобіля.



У результаті вибуху водій отримав тілесні ушкодження, а саме: часткову ампутацію нижньої третини правої та лівої голені, рвані рани правої руки, закриту травму грудної клітини із множинними пораненнями грудної клітини, забієм серця та легень.



Внаслідок пошкоджень автомобіль потерпілого повністю знищено.

Досудове розслідування проводили слідчі слідчого відділу поліції Новобаварського відділу поліції ГУНП в Харківській області (нині – відділ поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області).

Пресслужба Харківської обласної прокуратури