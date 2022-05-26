Прокуратура Київщини відстояла в апеляції вирок вбивцям адвоката

За принципової позиції ювенальних прокурорів Київської обласної прокуратури Київським апеляційним судом залишено без змін міру покарання чотирьом чоловікам, яких судом першої інстанції було засуджено до 10, 13, 13 та 15 років позбавлення волі за умисне вбивство адвоката (п. 6, 12 ч. 2 ст. 115, ст. 400 КК України).

У суді прокурори довели, що один із засуджених вирішив вбити адвоката через його професійну діяльність. До реалізації вбивства він залучив свого родича, а той, за грошову винагороду, двох неповнолітніх осіб.

У березні 2015 року вказані особи, під приводом перегляду будинку для продажу, вивезли потерпілого за межі міста, після чого нанесли йому численні тілесні ушкодження, від яких останній помер.

Заслухавши доводи сторін, Київський апеляційний суд залишив покарання, призначене судом першої інстанції, без змін.

Київська обласна прокуратура