У Києві чоловік під час сварки тяжко поранив знайомого ножем

Потерпілого із проникаючим пораненням живота медики госпіталізували до лікарні, а нападника правоохоронці затримали на місці події. Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

До столичної поліції звернулась мешканка Голосіївського району, яка повідомила, що її товариша тяжко травмував ножем знайомий. На місце події негайно прибули лікарі швидкої допомоги та слідчо-оперативна група територіального управління поліції для документування злочину.

Правоохоронці встановили, що під застілля між двома чоловіками виник конфлікт. У ході сварки порушник дістав з кишені розкладний ніж та вдарив товариша в живіт. 31-річного потерпілого у тяжкому стані лікарі шпиталізували до медичного закладу, а 47-річного фігуранта поліцейські затримали на місці та вилучили знаряддя вчинення злочину.

Слідчі територіального управління поліції, за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва, повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст.121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, а суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Тепер підозрюваному загрожує до восьми років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва