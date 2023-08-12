За «порятунок» доньки пенсіонерка віддала шахраям всі свої заощадження: поліцейські проводять розслідування

Від телефонних шахраїв потерпають як молодь, так і літні люди. Так, 81-річна жителька Коростеня втратила понад 100 тисяч гривень. Жінка була впевнена, що рятує доньку, натомість збагатила шахрая.

10 серпня на стаціонарний телефон пенсіонерки зателефонувала жінка, яка назвалася її донькою та повідомила, що потрапила в дорожньо-транспортну пригоду. Аби залагодити всі питання – терміново потрібні гроші. Тож попросила допомоги у матері. Також псевдодочка зазначила, що за коштами скоро заїде її знайомий.

Шокована звісткою пенсіонерка, не вагаючись ні хвилини, віддала всі свої заощадження чоловіку, який незабаром прийшов за грошима. Згодом вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв, тому звернулась із заявою до поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Встановлюються особи, причетні до ошуканства.

Поліція Житомирщини застерігає громадян бути обережними під час спілкування із незнайомцями телефоном. Переконатися, що на звʼязку дійсно ваші рідні, можна за допомогою уточнень, які знаєте лише ви та ваші рідні.

Попередьте про подібні злочини усіх родичів, сусідів та знайомих, розкажіть їм, як правильно діяти у подібних ситуаціях.

Відділ комунікації поліції Житомирської області