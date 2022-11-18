Прокуратура передала до суду справу колишньої поліцейської-зрадниці: працювала на окупантів у Куп’янську

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо експравоохорониці за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у березні цього року у м. Куп’янськ колишня спеціаліст–криміналіст добровільно перейшла на бік окупантів та почала співпрацювати з представниками РФ.

На вимогу російських кураторів експравоохорониця передавала їм персональні дані поліцейських Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в області, фактичні адреси їх мешкання, відомості про наявність у них зброї.

Крім того, обвинувачена проводила обшуки за місцем проживання колишніх колег з метою відшукування і вилучення табельної вогнепальної зброї. Разом з окупантами вона встигла «завітати» до родичів свого колишнього керівника: спочатку до його матері, а потім — до батьків його дружини.

Знайти у них зброю не вдалось. Тому обвинувачена попередила, що дає їм додатковий час, аби передати їй зброю. В інакшому випадку вона висловила погрозу, що родича її екскерівника буде заарештовано.

Обвинувачену судитимуть заочно в Київському районному суді м. Полтави.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічного позбавлення волі, з конфіскацію майна.

Досудове розслідування проводили слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та Куп’янський РВ Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура