Прокуратура передала до суду справу учасника НЗФ РФ

Прокурори управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях у Луганській області та в умовах збройного конфлікту, Луганської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно колишнього учасника НЗФ РФ, якого у серпні цього року затримано під час перетину лінії розмежування.

Чоловіку інкримінується участь у не передбачених законом збройних формуваннях та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 110 КК України).

За даними слідства, на початку окупації територій Луганської області громадянин України добровільно вступив до лав так званого

«народно-визвольного батальйону «Зоря». Пізніше він перейшов до «15 батальйону тероборони 2 армійського корпусу народної міліції ЛНР».

За наказами окупаційної адміністрації РФ учасник незаконного збройного формування чинив збройний опір силам та засобам Збройних Сил України, проводив розвідку на спостережних постах у районі проведення антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил.

В учасника НЗФ РФ було виявлено військовий квиток так званої «Луганської народної республіки».

До підозрюваного судом застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими 3 управління Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури