Скеровано до суду обвинувальний акт за фактом викрадення та катування людини

Київською місцевою прокуратурою № 6 завершено досудове розслідування відносно 30-річного громадянина іншої держави, мешканця Одеської області за фактом викрадення людини з метою її катування та погрозою вбивства (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 1 ст. 129 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний та його спільник, рухаючись на автомобілі «BMW» по одній із центральних вулиць міста Києва, виїхали на пішохідну зону, через що отримали зауваження від перехожого — 21-річного хлопця. У відповідь на критику чоловіки зупинили автомобіль, схопили хлопця та силою заштовхали у салон. Після цього, пригрозивши пістолетом, вивезли у відлюдне місце.

Там зловмисники почали наносити потерпілому численні тілесні ушкодження, вчиняли відносно нього принизливі дії, пошматували його верхній одяг. Катування та приниження хлопця викрадачі знімали на мобільний телефон. Після цього, приставивши ніж до шиї потерпілого, змусили його прощатися з життям, здійснивши при цьому постріл холостим патроном біля його голови.

За результатами проведеного розслідування правоохоронцям вдалося встановити особи зловмисників. Наразі обвинувальний акт відносно одного з них скеровано до Печерського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

Матеріали відносно спільника, який перебуває у розшуку, виділені в окреме кримінальне провадження, досудове розслідування у якому триває.

Санкції інкримінованих статей передбачають до 10 років позбавлення волі.

Прес-служба Київської міської прокуратури