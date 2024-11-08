11 років ув’язнення отримав колаборант, який під час окупації Куп’янська транслював російські телеканали

За доказовою базою Служби безпеки і Національної поліції 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна отримав ще один колаборант з Харківщини.

За матеріалами справи, він співпрацював з рф під час окупації регіону на початку повномасштабної війни.

Засудженим є колишній інженер радіо-телестанції на території Куп’янського району. Після захоплення громади він забезпечив трансляцію в регіоні центральних телеканалів росії. Серед них – передові рупори кремлівської пропаганди: «перший канал», «нтв» та «росія-1».

Щоб налагодити мовлення ворожих інформресурсів колаборант підпільно використовував частоти цифрового ефірного телебачення України.

Крім того, у червні 2022 року зловмисник дав інтерв’ю ворожій пропагандистці Мар’яні Наумовій, яка закликала до захоплення України та вчинення масових репресій проти українців, зокрема дітей.

Під час ефіру колаборант вихваляв кремлівський режим та висловив сподівання щодо окупації всієї території Харківської області.

Також він брав участь у зйомках постановочного сюжету росТБ про нібито надання місцевим жителям «гумдопомоги» з росії.

Співробітники СБУ затримали прихильника рашизму в його квартирі, де він намагався уникнути правосуддя після звільнення Куп’янська.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

▪️ ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Окрім терміну покарання зловмисника позбавлено права обіймати певні посади протягом десяти років після виходу на волю.

Заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури.

Служба безпеки України