У Норвегії вбили українку: без мами залишився 2-річний хлопчик

Поліція Норвегії підозрює у вбивстві чоловіка українки, від якого вона виїхала з країни.

У норвезькому місті Берген вбили громадянку України. 30-річна жінка приїхала в цю країну на початку року разом з 2-річним сином.

Як повідомляють “Факти“, жінка на ім’я Катерина Кожома і її син родом з міста Тернівка в Дніпропетровській області. Як розповіла подруга загиблої, у Катерини практично не було родичів, оскільки всі померли, а залишилася тільки сестра.

До від’їзду до Норвегії жінка працювала у Києві на керівній посаді в IT-компанії. У неї був чоловік-азербайджанець на ім’я Михайло. У пари в 2020 народився син. Подруга Катерини розповіла, що потім між ними з’явилися розбіжності, і з України жінка поїхала тільки з сином.

Однак, Михайло дістався до Норвегії і знайшов дружину і сина. Вже там українка звернулася в поліцію. Але поліцейські поставилися до всього лояльно і дозволили батькові навідуватися до сина.

Подруга загиблої жінки згадує, що незадовго до смерті та ще викладала фото в соцмережі, а 7 липня її не стало. Що сталося того трагічного вечора невідомо. Українку з множинними ножовими пораненнями знайшли співробітники готелю, в якому вона проживала. Вони викликали поліцію і швидку допомогу.

Катерину госпіталізували, але лікарі врятувати її не змогли – вона померла в реанімації.

У вбивстві підозрюють її чоловіка – 30-річного Михайла. Його арештували в той же день біля готелю. Він мав дозвіл на тимчасове перебування в Норвегії до 2024 року. Зараз чоловік знаходиться в слідчому ізоляторі.

За даними поліції, дитини в момент вбивства поруч з мамою не було. Служби передали дитину жінці, яка за нею доглядає. Сестра загиблої вже зайнялася оформленням необхідних документів з опіки над дитиною.

У Норвегії українку кремують, а урну з прахом відправлять на батьківщину, щоб близькі змогли її поховати. // УНІАН