Взято під варту жителя Миколаївщини, який до смерті побив свою співмешканку

За процесуального керівництва Новобузького відділу Баштанської окружної прокуратури повідомлено про підозру 25-річному чоловіку у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілої (ч. 2 ст. 121 КК України). Йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

За даними слідства, житель Баштанського району, який неодноразово вчиняв бійки з місцевими жителями та домашнє насильство стосовно 25-річної співмешканки, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, на ґрунті побутового конфлікту, наніс руками та ногами множинні тілесні ушкодження по різним частинам тіла своїй співмешканці, яку у вкрай важкому стані доставлено до лікарні. Від отриманих тілесних ушкоджень жінка померла в лікарні.

Досудове розслідування здійснюється СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області.

За скоєне чоловікові загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура