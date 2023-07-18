У Львові затримали киянина, який робив «закладки» психотропів

За скоєне затриманому загрожує покарання – позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.

17 липня близько 13.00 на вулиці Єрошенка у Львові бійці батальйону поліції особливого призначення поліції Львівщини під час патрулювання території виявили підозрілого перехожого, який мав з собою 16 розфасованих пакетиків з речовинами, схожими на психотропний засіб «PVP».

На місці події працювала слідчо-оперативна група та оперативники кримінальної поліції відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1.

Особу перехожого встановлено – ним виявився 23-річний мешканець міста Києва, який саме здійснював «закладки» психотропних речовин. В подальшому правоохоронці виявили 3 «закладки», які він встиг зробити раніше.

Окрім того, під час невідкладного обшуку у помешканні, яке винаймав киянин, поліцейські виявили та вилучили речовини, схожі на психотропний засіб «PVP», електронні ваги, засоби для фасування та інші речові докази. Усе вилучене скеровано на експертне дослідження.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури, повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.

Відділ комунікації поліції Львівської області