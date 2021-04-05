На Київщині оперативники затримали чоловіка, який продавав через мережу Інтернет солі «Альфа PVP» та канабіс

Через власну віртуальну наркокрамницю дилер збував шляхом «закладок» наркотики та психотропи на території міста Вишгород. Такий «бізнес» приносив йому майже 100 тисяч гривень прибутку щомісяця.

Оперативники управління боротьби з наркозлочинністю в Київській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції (УБН ДБН НПУ) отримали інформацію про те, що мешканець міста Вишгород за допомогою мережі Інтернет налагодив збут наркотиків і психотропів.

38-річний чоловік створив та адміністрував у месенджері Телеграм-канал, на якому продавав «Альфа PVP» та канабіс. Він купував оптові партії «товару», розфасовував їх, приймав замовлення від наркозалежних і після перерахунку грошей на банківську картку робив на території міста так звані «закладки».

Працівники УБН ДБН спільно зі слідчими Вишгородського відділу поліції обласного главку під час обшуку в чоловіка вилучили розфасовані та готові до збуту солі «Альфа PVP» і канабіс, а також пристрій для куріння та мобільні телефони.

Наркодилера затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За результатами експертизи буде вирішуватися питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

На даний час встановлюються злочинні зв’язки фігуранта, канал постачання наркозасобів і психотропних речовин та інші особи, які можуть бути причетними до незаконної діяльності.

Діяльність Інтернет-магазину з продажу наркотиків та психотропів заблокована.

Департамент боротьби з наркозлочинністю

Національної поліції України