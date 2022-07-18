Розтрата арештованого майна на ₴426 млн.: посадовця АРМА арештовано на 60 діб

Слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід одному з підозрюваних у справі щодо розтрати арештованого майна на суму понад 426 млн гривень, а саме начальнику управління менеджменту активів центрального апарату АРМА.

Про це повідомляє УНН із посиланням на САП.

“Суд задовольнив клопотання та застосував до вказаного підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 12 вересня 2022 року, з альтернативою внесення 4 млн 962 тис. гривень застави”, – йдеться у повідомленні.

У разі внесення застави на особу буде покладено низку процесуальних обов’язків, передбачених ст.194 КПК Ураїни.

У рамках досудового розслідування встановлено, що голова АРМА діючи спільно з посадовцями агентства у змові з представниками ДП “СЕТАМ”, приватними компаніями та іншими особами організували схему з продажу за заниженою вартістю через торговельну площадку вищевказаного державного підприємства майна, що було арештовано в рамках кримінальних проваджень та передано в управління АРМА.

Відповідно до злочинної схеми, посадовці АРМА готували обґрунтування належності відповідних арештованих активів до таких, яким важко управляти, зберігати або ж воно швидко псується і може втратити свою вартість. У подальшому це майно оцінювалось, проте вартість вказувалась суттєво нижчою за ринкову. Згодом оцінене майно виставлялось на електронні торги, а представники держпідприємства “СЕТАМ”, які організовували ці торги, забезпечували перемогу наперед визначеній приватній компанії.

Під час досудового слідства встановлено 4 епізоди злочинної діяльності, а саме продаж трьох земельних ділянок на Одещині, які були придбані для будівництва магазинів торгівельної мережі “Ашан” (реальна вартість яких була зменшена у 18 раз); продаж 2,6 тис. тон піску річкового середньої та дрібної крупності на Київщині (зменшено вартість більше ніж у 6 разів порівняно з ринковою); продаж понад 4,5 тис. тон карбаміду (вартість зменшено майже в 5 разів) та продаж зерна, крупи та олійних культур (зменшено вартість у 4 рази).

Загальна сума збитків, завданих внаслідок реалізації цієї злочинної схеми, сягає понад 426 млн гривень.

Зауважимо, що в результаті реалізації злочинної схеми, торгівельна мережа “Ашан” зазнала збитків, оскільки із законного володіння мережі вибули вищевказані земельні ділянки.

На сьогодні про підозру повідомлено колишньому голові АРМА, начальнику управління менеджменту активів центрального апарату АРМА, спеціалісту відділу з розвитку підприємства державного підприємства “Сетам”, оцінювачу, засновнику та директору приватної компанії.

Досудове розслідування триває.