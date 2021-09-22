Повідомлено про підозру чоловіку, що звернувся до «смотрящого», аби той допоміг йому повернути неіснуючий борг

За це зловмисникові тепер може загрожувати до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, 2 червня оперативники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області, слідчі Мукачівського райуправління поліції та слідчого управління обласної поліції за силової підтримки КОРД та спецпризначенців полку поліції особливого призначення затримали трьох зловмисників. Це — «смотрящий» за одним із районів області та його спільники. «Авторитет» на замовлення місцевого підприємця організував вимагання 7 500 доларів США неіснуючого боргу. Для вибивання згаданої суми залучив спільника, який теж має кримінальне минуле.

Тоді затриманим було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України та взято під варту.

21 вересня на підставі отриманих доказів місцевому підприємцю, який звернувся до «смотрящого» за застосуванням ним свого злочинного впливу, поліцейські повідомили про підозру (ч. 1 ст. 255-3 Кримінального кодексу України).

За такі дії чинним законодавством передбачена відповідальність – позбавлення волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією майна або без такої.

Процесуальне керівництво здійснюють працівники Закарпатської обласної прокуратури, повідомляють у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України. // Закарпаття онлайн