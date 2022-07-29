Прокуратура передала в АРМА активи білоруського підприємства на ₴4 млрд.

За клопотанням Подільської окружної прокуратури міста Києва в управління АРМА передано активи підприємства-резидента Республіки Білорусь на суму близько 4 млрд гривень.

Окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України та зловживання повноваженнями юридичною особою (ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 364-1 КК України).

За даними слідства, на території України функціонує білоруське підприємство, яке надає послуги у сфері добування нафти та природного газу. У своїй діяльності воно використовує обладнання Республіканського унітарного підприємства «Бєлоруснафта».

У межах слідства правоохоронці досліджують діяльність цього підприємства в частині можливого сприяння РФ під час підготовки та проведення агресивної війни проти України.

За клопотанням прокуратури судом арештовано корпоративні права вказаного підприємства у вигляді статутного капіталу в розмірі майже 1 млрд грн, а також нерухоме та рухоме майно підприємства орієнтованою вартістю 3 млрд грн.

Наразі окружною прокуратурою забезпечено передачу вказаного майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими УП ГУ Нацполіції у м. Києві за матеріалами Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Київська міська прокуратура