Прокуратура передала в АРМА активи білоруських підприємств на суму понад 1,5 млн.

Подільською окружною прокуратурою міста Києва передано в управління АРМА кошти білоруських компаній в розмірі понад 1,5 млн гривень.

Слідством встановлено, що в місті Києві та на території інших регіонів здійснюють свою діяльність ряд білоруських компаній. Кінцевим бенефіціарним власником вказаних компаній є Республіка Білорусь.

Наразі правоохоронцями досліджується діяльність вказаних компаній на предмет привласнення коштів державного бюджету України, що виділялись на будівництво, реконструкцію та ремонт автомобільних доріг з їх подальшою легалізацією та виведенням за кордон, а також можливого фінансування дій, вчинених з метою захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Під час слідства банківські рахунки резидента рб заарештовано, а кошти, розміщені на них у сумі понад 1,5 млн грн., передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за матеріалами ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Київська міська прокуратура