Прокуратура та Нацполоіція проводять слідчі дії в ПрАТ «Київводоканал»

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У понеділок, 7 лютого 2022 року, Київською міською прокуратурою спільно зі слідчими СУ ГУ НП у місті Києві та працівниками ДСР України на виконання ухвал слідчого судді проводяться огляди складських приміщень ПрАТ «Київводоканал» в межах кримінального провадження щодо заволодіння коштами вказаного підприємства у особливо великих розмірах.

Згідно з матеріалами слідства, упродовж 2018-2020 років між ПрАТ «Київводоканал» та суб’єктом господарювання було укладено низку договорів на закупівлю обладнання для монтажу водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування, тощо.

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При цьому вказане підрядне підприємство відобразило у бухгалтерській та податковій звітності фінансово-господарські операцій з групою підприємств, які мають ознаки фіктивності, у яких нібито було закуплено обладнання для водопостачання та комплектуючі до нього, що дозволило заволодіти коштами ПрАТ «Київводоканал» в особливо великих розмірах.

07 лютого 2022 року в межах кримінального провадження на підставі ухвали суду у складських приміщеннях ПрАТ «Київводоканал» проводяться огляди з метою встановлення фактичного місцезнаходження обладнання для водопостачання та комплектуючих до нього, а також виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Раніше, як повідомлялося, прокуратура спільно з Нацполіцією провела обшуки у підрядної організації.

Київська міська прокуратура

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