Прокуратура викрила факт готування до державної зради

Київська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом готування до державної зради (ч.2 ст.111 КК України).

Слідством встановлено, що 40-річний громадянин України у лютому 2018 року надав представнику Федеральної служби безпеки Російської Федерації згоду на збирання та передачу відомостей, що становлять державну таємницю, а саме: про чисельність особового складу, види та кількість озброєння і військової техніки, місця базування і передислокації частин та з’єднань ЗС України, про схеми мобілізаційного розгортання, оперативно-мобілізаційних заходів військових формувань, які відмобілізовуються, доукомплектовуються, передаються до складу ЗСУ, заново формуються, що розкривають: порядок їх розгортання, дислокацію, райони відмобілізування, терміни, стан готовності, чисельність особового складу, результати роботи з мобілізації у військовій частині.

Однак, вказаний громадянин ніяких дій щодо шпигунства не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв’язок з представником іноземної організації та отримане від нього завдання.

Прокуратурою Київської області за результатами досудового розслідування СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області скеровано до Васильківського міськрайонного суду Київської області клопотання про звільнення вказаного громадянина України від кримінальної відповідальності за готування до вчинення державної зради на підставі ч. 2 ст. 111 КК України.

Примітка: Згідно ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура