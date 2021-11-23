Прокуратура вимагає стягнути ₴183 млн. з підрядника будівництва метро на Виноградар

Київська міська прокуратура в судовому порядку вимагає стягнути з підрядника будівництва двох станцій метро та вилочного відгалуження на дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» до житлового масиву Виноградар.

Встановлено, що підряднику було перераховано бюджетні грошові кошти в якості авансового платежу за договором будівництва двох станцій метро та вилочного відгалуження на дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» до житлового масиву Виноградар.

Однак, отримавши авансовий платіж, підрядник використав частину коштів не за призначенням та розмістив понад 1,5 млрд грн на депозитні рахунки у банківській установі, отримавши з них упродовж 2019 року власний дохід (відсотки від розміщення коштів) у сумі 139,1 млн грн.

Так, відповідно до чинного законодавства та умов договору, встановлено обов’язок підрядника використовувати зазначені кошти виключно за конкретним цільовим призначенням, а саме для будівництва лінії метрополітену.

Реагуючи на виявлене порушення, Київською міською прокуратурою пред’явлено позов до господарського суду міста Києва в інтересах держави в особі Київської міської ради, КП «Київський метрополітен» про стягнення з підрядника грошових коштів у сумі 139,1 млн грн, які ним отримані за рахунок нарахування відсотків на бюджетні кошти, а також 44,4 млн грн відсотків за безпідставне збереження та користування бюджетними коштами.

Київська міська прокуратура