Прокуратура вимагає суворішого покарання водієві за ДТП, в якій загинула 6-річна дівчинка

Закарпатська обласна прокуратура оскаржила в апеляції вирок жителю Ужгородщини за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що призвело до смерті дитини (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

За скоєну в жовтні 2023 року ДТП, у якій загинула 6-річна дівчинка, суд призначив закарпатцеві мінімальну міру покарання – 5 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на аналогічний строк. Ювенальні прокурори та потерпіла сторона не погодилися з вироком і подали апеляційні скарги, адже вважають його не достатньо суворим.

Нагадаємо, подія трапилась у с. Тур’я Поляна. У ході слідства правоохоронці встановили, що обвинувачений, керуючи автомобілем «BMW», перевищив дозволену швидкість, виїхав на зустрічну смугу та здійснив наїзд на дитину, що рухалася узбіччям. Транспортний засіб пошкодив паркан і зупинився вже на території одного з помешкань.

Від отриманих травм дівчинка померла на місці ДТП. Водія освідчили, за кермом він перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння. Опісля чоловіка затримали, відтоді він знаходиться під вартою.

Наразі Закарпатський апеляційний суд відкрив провадження за апеляційними скаргами прокурора та потерпілих і призначив справу до розгляду.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України).

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури