Задержан волынянин, пристававший к женщинам и пытавшийся их раздеть

В Ковеле Волынской области задержали 22-летнего молодого человека, который средь бела дня приставал к женщинам. Уже известно о четырех таких фактах.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

“Вчера в полицию обратилась 22-летняя ковельчанка. Женщина сообщила, что на улице к ней начал приставать неизвестный: он прижал ее и хотел раздеть. К счастью, потерпевшая смогла вырваться из рук злоумышленника и немедленно сообщила о происшествии правоохранителей”, — говорится в сообщении.

Полицейские уже за считанные часы установили личность злоумышленника и автомобиль, на котором он передвигался. Им оказался 22-летний местный житель.

Во время следственных действий правоохранители также выяснили, что мужчина причастен к совершению еще не менее трех аналогичных случаев. С соответствующими заявлениями в полицию обратились пострадавшие — жительницы Ковеля.

Сейчас продолжаются следственные действия, злоумышленник допрашивают. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 2 ст. 153 (сексуальное насилие) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении подозрения задержанному. // golos.ua