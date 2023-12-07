На Вінниччині затримали чоловіка, який сокирою убив вітчима

У ході конфлікту раніше судимий за вбивство зловмисник до смерті побив потерпілого сокирою та дерев’яною палицею. Чоловік затриманий, йому загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення.

6 грудня до поліції надійшло повідомлення про те, що в будинку с. Ілляшівка виявлено труп 73-річного господаря з ознаками насильницької смерті. На місці події поліцейські встановили, що до вбивства чоловіка причетний його 30-річний пасинок.

Як розповів начальник співробітники відділення поліції № 2 Гайсинського райуправління Ігор Бешлей, на місці злочину поліцейські з’ясували, що зловмисник перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння прийшов до будинку, в якому проживає спільно зі своїм вітчимом. У подальшому між ними виникла побутова суперечка, в ході якої пасинок до смерті побив вітчима сокирою та дерев’яною ніжкою від стільця.

Після вчиненого злочину зловмисник пішов до сусідів і повідомив, що вітчима хтось вбив, тому потрібно викликати поліцію.

Затримали 30-річного зловмисник за місцем його проживання.. Речові докази вилучено на місці події.

Раніше судимого за вбивство декількох осіб чоловіка поліцейські помістили до ізолятора тимчасовго тримання. Слідчими вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За скоєне затриманому загрожує до 15 років ув’язнення.

Процесуальне керівництво здійснюється Тростянецький відділ Гайсинської окружної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Вінницької області