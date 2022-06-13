Прокуратура заарештувала та передала АРМА 645 вагонів, що належать родині ексміністра оборони України

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури у ході розслідування кримінального провадження арештовано 645 залізничних вагонів вартістю близько 650 млн грн, що належать підприємствам родини експосадовця, якого оголошено у розшук за державну зраду.

Наразі арештоване майно передано в управління АРМА.

За даними слідства, на території України здійснюють свою діяльність ряд підприємств, кінцевим бенефіціарним власником яких є родина колишнього Міністра оборони України (2012-2014 р.р.). Вказані підприємства займаються поставками та реалізацією товарів на території рф, а також виробляють обладнання для оборонно-промислового комплексу держави-агресора.

Крім того, за клопотанням прокуратури накладено арешт на інше майно цієї фінансово-промислової групи підприємств та їх власників. Зокрема, заарештовано 30 земельних ділянок, 30 об’єктів нерухомості, у тому числі 6 цілісних майнових комплексів та корпоративні права 22 суб’єктів господарювання.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України та привласнення майна (ч. 3 ст. 110-2 та ч. 3 ст. 191 КК України) здійснюється слідчими СУ ГУ Нацполіції у м. Києві, за оперативного супроводу Департаменту захисту національної державності СБУ.

Київська міська прокуратура